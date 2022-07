NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Ergebnisse und Ausblick des Halbleiterkonzerns seien sehr stark gewesen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Er rechnet mit deutlich steigenden Markterwartungen. Dies lenke die Anleger aber nicht von der Frage ab, ob die Franzosen den Margenhöhepunkt im laufenden Zyklus bereits erreicht haben./ag/mis