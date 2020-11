Aktie in diesem Artikel STMicroelectronics N.V. 31,67 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sell" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Trotz konjunktureller Unsicherheiten habe sich das Geschäft mit Sensoren gut entwickelt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Neue industrielle Anwendungen hinsichtlich des Internets der Dinge dürften den Umsatz antreiben. Zudem sei generell das Angebot an Komponenten knapp. Der Aktienkurs preise all dies aber bereits mehr als ein./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2020 / 20:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.