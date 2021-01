NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics nach vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Angetrieben von einer unerwartet guten Marktdynamik im Geschäft mit der Autoindustrie, mit Mikrokontrollern und Verbraucher-Geräten seien die Kennziffern besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verkaufsempfehlung begründete er mit Bewertungsaspekten./ajx/edh