NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Umsatz und der operative Gewinn (Ebit) lägen über den Markterwartungen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. In allen Produktgruppen weise der Halbleiterhersteller Wachstum auf. Auch die Prognosen des Unternehmens für das zweite Quartal lägen über den Erwartungen./bek/mis