NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Insgesamt sollte der Abwärtszyklus in der Chipbranche den Boden erreichen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl müsse sich zeigen, ob der Plan Chinas, die Pkw-Nachfrage anzukurbeln, funktionieren werde. Mit Blick auf die jüngste Ankündigung des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers TSMC, wonach die Investitionen 2023 nur am unteren Ende der avisierten Spanne liegen würden, dürfte sich dies bereits in den Auftragsbüchern von Chipindustrieausrüstern widerspiegeln. Hinsichtlich STMicro wertet der Experte die Kooperation mit der chinesischen Sanan bei der Produktion von Siliziumkarbid-Chips positiv./mis/ajx

