HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Ströer von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Außenwerbung habe im dritten Quartal in einem herausfordernden Marktumfeld starke Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Erwartungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr nach oben an./tih/bek