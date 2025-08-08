Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Ströer SECo Buy

10:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer vor Zahlen von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts recht hoher Vorjahreswerte dürfte der Außenwerbespezialist eher durchwachsene Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen, schrieb Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr sollte aber besser laufen als das erste./rob/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER