Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Ströer SECo Buy

10:06 Uhr
Top News
Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ströer Aktie

46,50 EUR -0,10 EUR -0,21 %
STU
Marktkap. 2,61 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Ströer SECo Buy

10:06 Uhr
Ströer SECo Buy
Ströer SE & Co. KGaA
46,50 EUR -0,10 EUR -0,21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer vor Zahlen von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts recht hoher Vorjahreswerte dürfte der Außenwerbespezialist eher durchwachsene Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen, schrieb Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr sollte aber besser laufen als das erste./rob/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,80 €		 Abst. Kursziel*:
51,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,69%
Analyst Name:
Simon Keller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

10:06 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.08.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
23.07.25 Ströer Buy UBS AG
15.07.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

