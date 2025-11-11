Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten keine Überraschungen parat gehabt, schrieb Anna Patrice am Dienstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Ohnehin stehe das kommende Jahr im Fokus, für das Chef Udo Müller von der Möglichkeit einer Rückkehr zu prozentual zweistelligem Wachstum in der Außenwerbung gesprochen habe./rob/bek/ag

