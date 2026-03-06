DAX 23.910 +2,1%ESt50 5.819 +2,4%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2125 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.888 +3,3%Euro 1,1656 +0,2%Öl 90,90 +1,2%Gold 5.191 +0,9%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
Ströer Aktie

33,50 EUR +0,20 EUR +0,60 %
STU
Marktkap. 1,89 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

08:01 Uhr
Ströer SECo Buy
Ströer SE & Co. KGaA
Ströer SE & Co. KGaA
33,50 EUR 0,20 EUR 0,60%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns auf 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre angepasst, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel habe die Aktie aber immer noch mehr als 50 Prozent Spielraum nach oben./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,35 €		 Abst. Kursziel*:
55,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,22%
Analyst Name:
Anna Patrice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:01 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
06.03.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 52 Euro - 'Buy'
StockXperts Ströer: KI-Transformation als Ausweg?
finanzen.net Ströer-Aktie fällt wegen enttäuschender Prognose: Umsatz leicht gesteigert - Wachstum für 2026 erwartet
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag
dpa-afx Fake-Plakate und Verspätungswetten: Satire gegen die Bahn
dpa-afx ROUNDUP: Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren gekostet
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Ava Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Anouk Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Amilia Müller, buy
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
