Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

15:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Spezialist für Außenwerbung habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Anna Patrice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:47 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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