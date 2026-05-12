Ströer Aktie
Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Spezialist für Außenwerbung habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Anna Patrice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,80 €
|Abst. Kursziel*:
34,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name:
Anna Patrice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|15:56
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:56
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|15:56
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research