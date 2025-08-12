UBS AG

Ströer SECo Buy

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe in allen Geschäftsbereichen beim Umsatz enttäuscht, schrieb Adam Berlin in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Markterwartung mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

