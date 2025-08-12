DAX 24.173 +0,6%ESt50 5.383 +0,9%Top 10 Crypto 16,82 +1,5%Dow 44.784 +0,7%Nas 21.662 -0,1%Bitcoin 103.172 +0,2%Euro 1,1714 +0,3%Öl 65,40 -1,1%Gold 3.360 +0,4%
Ströer Aktie

Ströer Aktien-Sparplan
42,80 EUR -3,45 EUR -7,46 %
STU
Marktkap. 2,58 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

UBS AG

Ströer SECo Buy

12:01 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
42,80 EUR -3,45 EUR -7,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe in allen Geschäftsbereichen beim Umsatz enttäuscht, schrieb Adam Berlin in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Markterwartung mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,05 €		 Abst. Kursziel*:
52,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,55%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

12:01 Ströer Buy UBS AG
11:56 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Ströer Buy Warburg Research
08:26 Ströer Outperform Bernstein Research
11.08.25 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

