Ströer Aktie
Marktkap. 2,58 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe in allen Geschäftsbereichen beim Umsatz enttäuscht, schrieb Adam Berlin in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Markterwartung mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,05 €
|Abst. Kursziel*:
52,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,55%
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|12:01
|Ströer Buy
|UBS AG
|11:56
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|08:26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
