DAX 23.718 -0,4%ESt50 5.369 +0,1%Top 10 Crypto 15,40 -2,5%Dow 45.641 +0,3%Nas 21.828 +0,1%Bitcoin 94.654 -0,6%Euro 1,1720 -0,3%Öl 66,47 +0,4%Gold 3.646 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor Event leichter: Kommt "The next big thing"? - Diese Neuheiten dürfte der iKonzern heute präsentieren Apple-Aktie vor Event leichter: Kommt "The next big thing"? - Diese Neuheiten dürfte der iKonzern heute präsentieren
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
40,60 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,21 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

UBS AG

Ströer SECo Buy

14:51 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
40,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Außenwerbekonzern auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Bechtle und Zalando./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,50 €		 Abst. Kursziel*:
65,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,02%
Analyst Name:
Natasha Brilliant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

14:51 Ströer Buy UBS AG
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Buy Warburg Research
02.09.25 Ströer Buy UBS AG
22.08.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Agfa-Gevaert N.V.

finanzen.net Agfa-Gevaert stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Ausblick: Agfa-Gevaert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Agfa-Gevaert gewährte Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Agfa-Gevaert: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Agfa-Gevaert präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GlobeNewswire The Agfa-Gevaert Group in Q1 2025: adjusted EBITDA stable versus Q1 2024 – improved mix and good cost control compensated for film market decline
GlobeNewswire Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV - regulated information
GlobeNewswire Agfa to receive partial payment from Aurelius Group, remaining amount still subject to ruling independent expert - regulated information
GlobeNewswire Extraordinary General Meeting of Agfa-Gevaert NV - regulated information
GlobeNewswire Special General Meeting of Agfa-Gevaert NV
GlobeNewswire Agfa announces plan to adjust the cost base of its traditional film activities to the reality in the market - regulated information
GlobeNewswire Publication of a transparency notification – Regulated information
GlobeNewswire Publication of a transparency notification – Regulated information
RSS Feed
Agfa-Gevaert N.V. zu myNews hinzufügen