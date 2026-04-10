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Symbol SOTDF

Barclays Capital

Ströer SECo Equal Weight

14:16 Uhr
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
35,30 EUR 0,84 EUR 2,44%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Werbekonzern Ströer erwartet er am 12. Mai einen Umsatzanstieg um 2,4 Prozent. Die Gewinne dürften aber gesunken sein./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Equal Weight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
34,24 €		 Abst. Kursziel*:
2,22%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
35,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,85%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

14:16 Ströer Equal Weight Barclays Capital
02.04.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Ava Müller, buy
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