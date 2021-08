HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe gut abgeschnitten und für das laufende dritte Quartal ein zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen dürften sich zwar kaum verändern, doch unterstreiche die Geschäftsentwicklung die guten Perspektiven für die Nach-Corona-Zeit./mis/gl