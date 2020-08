NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64,10 Euro belassen. Ein gutes Abschneiden der Sparte Direct Media habe die fortgesetzte Schwäche in der Außenwerbung (Out-of-Home) ausgeglichen, schrieb Analystin Katherine Tait in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Solange die Pandemie des Coronavirus fortdauere, sei die Unsicherheit für den Werbedienstleister groß./bek/jha/