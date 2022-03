NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76,40 Euro belassen. Der Umsatz des Außenwerbespezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei stark./bek/mis