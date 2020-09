NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 101 auf 81 Euro gesenkt. Die kurzfristigen Trends für den Werbespezialisten gingen in die falsche Richtung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher sei es an der Zeit, Gewinne mitzunehmen. Diebel senkte zudem seine Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebitda). Der langfristig positive Anlagehintergrund für die Aktie sei aber intakt, betonte der Experte. Das Außenwerbegeschäft sei weiter in einer guten Verfassung./gl/zb