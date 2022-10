NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 55 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Bewertungen europäischer Internet-Unternehmen hätten zuletzt unter den immer höheren Zinserwartungen gelitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte die Kursziele daraufhin an höhere Kapitalkosten an. Die Risiken, was die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanzen betrifft, bezeichnete er aber als generell handhabbar. Der Werbekonzern Ströer gehöre zu den Unternehmen, die am stärksten betroffen sein dürften./tih/zb