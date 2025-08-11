Ströer Aktie
Marktkap. 2,58 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das zweite Quartal sei auf ganzer Linie schwächer gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr bleibe unverändert. Das Management gehe aber nun davon aus, dass das vierte Quartal bei der Erfüllung dieser Prognose eine größere Rolle spielen wird./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Outperform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
46,05 €
|Abst. Kursziel*:
45,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
43,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,62%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|12:01
|Ströer Buy
|UBS AG
|11:56
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|08:26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:01
|Ströer Buy
|UBS AG
|11:56
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|08:26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:01
|Ströer Buy
|UBS AG
|11:56
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|08:26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.