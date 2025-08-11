Ströer Aktie
Marktkap. 2,58 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach Geschäftszahlen von 67 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Werbedienstleister sei etwas aus dem Gleis geraten, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen aber wieder zurück in die Spur finden./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Outperform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,00 €
|Abst. Kursziel*:
39,53%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
43,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,21%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|09:41
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
