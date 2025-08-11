DAX 24.274 +0,4%ESt50 5.404 +0,3%Top 10 Crypto 16,51 -2,9%Dow 44.819 -0,2%Nas 21.682 -0,1%Bitcoin 102.026 -3,2%Euro 1,1658 -0,4%Öl 66,53 +1,2%Gold 3.348 -0,2%
Ströer Aktie

43,10 EUR -0,05 EUR -0,12 %
STU
Marktkap. 2,58 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
43,10 EUR -0,05 EUR -0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach Geschäftszahlen von 67 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Werbedienstleister sei etwas aus dem Gleis geraten, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen aber wieder zurück in die Spur finden./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Outperform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
39,53%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,21%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

09:41 Ströer Outperform Bernstein Research
13.08.25 Ströer Buy UBS AG
13.08.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Ströer Buy Warburg Research
13.08.25 Ströer Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

