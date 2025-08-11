JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel attestierte dem Außenwerbungs-Spezialisten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein schwaches zweites Quartal. Der Grund dafür liege im deutschen Werbemarkt, der wahrscheinlich zu sinkenden Analystenschätzungen führe./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:04 / BST

