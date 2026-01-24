Ströer Aktie
Marktkap. 2 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Ströer winke strukturelles Wachstum aufgrund weiter zunehmender Bedeutung des Außenwerbungsbereichs am Werbemarkt insgesamt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,80 €
|Abst. Kursziel*:
34,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,40%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
