JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

08:31 Uhr
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Ströer winke strukturelles Wachstum aufgrund weiter zunehmender Bedeutung des Außenwerbungsbereichs am Werbemarkt insgesamt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,80 €		 Abst. Kursziel*:
34,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,40%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:31 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Ströer Outperform Bernstein Research
14.01.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

dpa-afx Mehr Verbraucher ärgern sich über verbotene Werbeanrufe
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags auf grünem Terrain
Dow Jones Ströer-Aktie fällt: Ströer-Co-CEO Schmalzl verlängert Amtszeit nicht
dpa-afx Ströers Co-Chef Schmalzl will bis 2028 laufende Amtszeit nicht verlängern
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer SE & Co. KGaA: Co-CEO Christian Schmalzl steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer SE & Co. KGaA: Co-CE Christian Schmalzl is not available for an extension of his term of office
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
