NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das zweite Quartal des Außenwerbespezialisten und Medienkonzerns dürfte wegen Corona zwar zum Vergessen sein, doch sollte der Ausblick auf das dritte Quartal ermutigen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Perspektiven seien zudem unverändert gut./mis/ajx