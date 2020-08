NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach Quartalszahlen von 85 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Werbedienstleister habe ein solides erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Anzeigengeschäft erhole sich dank der Lockerungen in der Corona-Krise, die jüngsten Quartalszahlen belegten eine gute Verfassung des Geschäfts./bek/ajx