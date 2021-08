NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Außenwerbungsspezialisten. An Schätzungen, Kursziel und Anlageempfehlung änderte dies allerdings nichts./gl/stw