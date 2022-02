NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 98 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Internetwerte litten derzeit unter den Zinssorgen der Anleger und der Perspektive auslaufender Corona-Beschränkungen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In diesen volatilen Zeiten sei die Wahl der richtigen Aktie schwieriger geworden. Seine neuesten Analysen hätten ein besonders gutes Chance-Risiko-Verhältnis unter anderem bei Ströer ergeben. Das Kursziel senkte er wegen eines angepassten Bewertungsverfahrens./tih/mis