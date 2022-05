NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe beim Umsatz und beim operativen Ergebnis die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Resultate unterstrichen die robuste Geschäftsentwicklung in allen Sparten./la/mis