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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STRATEC SE Buy

09:41 Uhr
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Laborausrüsters für das erste Quartal seien erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Michael Heider am Montagabend. Die Aktie notiere derzeit aber mit einem signifikanten Abschlag zu ihrem zehnjährigen Bewertungsdurchschnitt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Buy

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,30 €		 Abst. Kursziel*:
113,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
113,87%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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