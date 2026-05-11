Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STRATEC SE Buy

09:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Laborausrüsters für das erste Quartal seien erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Michael Heider am Montagabend. Die Aktie notiere derzeit aber mit einem signifikanten Abschlag zu ihrem zehnjährigen Bewertungsdurchschnitt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:01 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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