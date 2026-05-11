STRATEC Aktie
Marktkap. 215,16 Mio. EUR
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Laborausrüsters für das erste Quartal seien erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Michael Heider am Montagabend. Die Aktie notiere derzeit aber mit einem signifikanten Abschlag zu ihrem zehnjährigen Bewertungsdurchschnitt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Buy
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,30 €
|Abst. Kursziel*:
113,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
113,87%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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