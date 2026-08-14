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STRATEC Aktie

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Symbol SRBZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STRATEC SE Buy

08:01 Uhr
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
22,35 EUR 0,70 EUR 3,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Diagnostikkonzerns im zweiten Quartal habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Michael Heider am Freitag im Rückblick auf die Zahlen. Zudem deute der bestätigte Jahresausblick auf eine zunehmende Geschäftsdynamik hin, und die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Buy

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,65 €		 Abst. Kursziel*:
-18,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,55%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

08:01 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12.05.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-AFR: STRATEC SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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