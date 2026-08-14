STRATEC Aktie
Marktkap. 267,43 Mio. EURDiv. Rendite 2,67%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Diagnostikkonzerns im zweiten Quartal habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Michael Heider am Freitag im Rückblick auf die Zahlen. Zudem deute der bestätigte Jahresausblick auf eine zunehmende Geschäftsdynamik hin, und die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Buy
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,65 €
|Abst. Kursziel*:
-18,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,55%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STRATEC SE
|08:01
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.21
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|09.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|05.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG