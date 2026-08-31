STRATEC Aktie
Marktkap. 278,37 Mio. EURDiv. Rendite 2,67%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für In-vitro-Diagnostik brauche wohl einen enormen Schlussspurt, um seine Jahresziele noch zu erreichen, schrieb Michael Heider am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 12. November. Er kappte seine Ergebnisprognose für 2026 um etwa 2 Prozent./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Buy
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,70 €
|Abst. Kursziel*:
63,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,64%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STRATEC SE
|13:31
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:31
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:31
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.21
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|09.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|05.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG