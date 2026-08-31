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STRATEC Aktie

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Symbol SRBZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STRATEC SE Buy

13:31 Uhr
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
22,75 EUR -0,10 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für In-vitro-Diagnostik brauche wohl einen enormen Schlussspurt, um seine Jahresziele noch zu erreichen, schrieb Michael Heider am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 12. November. Er kappte seine Ergebnisprognose für 2026 um etwa 2 Prozent./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Buy

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,70 €		 Abst. Kursziel*:
63,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,64%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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