STRATEC Aktie
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Marktkap. 273,51 Mio. EURDiv. Rendite 2,67%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus dem angekündigten Diatron-Verkauf, den vorläufigen Neunmonatszahlen und dem angepassten Jahresausblick des Laborausrüsters, schrieb Michael Heider am Montag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Buy
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,90 €
|Abst. Kursziel*:
63,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,10%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|STRATEC Hold
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|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.21
|STRATEC Sell
|Warburg Research
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|STRATEC Sell
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|05.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG