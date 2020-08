HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Entwickler von Analysesystemen in der medizinischen Diagnostik habe Umsatz und Profitabilität gesteigert, schrieb Analyst Michael Healy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im Zusammenhang mit Covid-19 haben Schwächen in anderen unternehmerischen Aktivitäten ausgeglichen./bek/edh