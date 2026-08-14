STRATEC Aktie
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Marktkap. 273,51 Mio. EURDiv. Rendite 2,67%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach einer Gewinnwarnung für 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Mit einer Senkung der Jahresziele sei bereits weitgehend gerechnet worden, schrieb Jan Koch in einer Studie am Dienstag. Es sei das fünfte Jahr in Folge, in dem der Hersteller medizintechnischer Geräte die eigenen finanziellen Vorgaben reduziert habe. Zu begrüßen sei derweil die Trennung von der Hämatologietochter Diatron./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Hold
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,10 €
|Abst. Kursziel*:
-9,09%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,00%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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