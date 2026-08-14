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Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

14:26 Uhr
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach einer Gewinnwarnung für 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Mit einer Senkung der Jahresziele sei bereits weitgehend gerechnet worden, schrieb Jan Koch in einer Studie am Dienstag. Es sei das fünfte Jahr in Folge, in dem der Hersteller medizintechnischer Geräte die eigenen finanziellen Vorgaben reduziert habe. Zu begrüßen sei derweil die Trennung von der Hämatologietochter Diatron./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Hold

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,10 €		 Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,00%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

14:26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
08:26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
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