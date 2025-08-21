DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 15,94 +1,7%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 97.503 +0,7%Euro 1,1597 -0,1%Öl 67,81 +0,2%Gold 3.332 -0,2%
Top News
Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach
Profil

Ströer Aktie

Ströer Aktien-Sparplan
42,30 EUR +0,05 EUR +0,12 %
STU
Marktkap. 2,36 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

08:01 Uhr
Ströer SE & Co. KGaA
Ströer SE & Co. KGaA
42,30 EUR 0,05 EUR 0,12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe gezeigt, dass auch die weiteren kurzfristigen Aussichten des Werbeunternehmens schwierig seien, schrieb Anna Patrice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ströer dürfte aber im deutschen Außenwerbemarkt weitere Anteile dazugewinnen. Auch für das strukturelle Wachstum bleibt Patrice zuversichtlich, senkte jedoch wegen der Zahlen und kurzfristigen Perspektiven ihre Schätzungen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:01 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Ströer Outperform Bernstein Research
13.08.25 Ströer Buy UBS AG
13.08.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Ströer Buy Warburg Research
