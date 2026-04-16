Ströer Aktie
Marktkap. 2,1 Mrd. EURKGV 16,44
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einem Update zur Unternehmensgruppe durch Finanzvorstand Henning Gieseke auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH Media) bleibe ein Lichtblick, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gieseke habe dessen starkes Potenzial betont sowie den Fokus des Managements darauf. Er habe sich auch über die laufenden Bemühungen zum Verkauf von Randgeschäften geäußert samt den damit verbundenen Herausforderungen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,86 €
|Abst. Kursziel*:
37,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name:
Anna Patrice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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