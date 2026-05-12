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Marktkap. 2,16 Mrd. EUR

KGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
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WKN 749399

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Symbol SOTDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

15:56 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Spezialist für Außenwerbung habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Anna Patrice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,80 €		 Abst. Kursziel*:
34,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,61%
Analyst Name:
Anna Patrice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

15:56 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:51 Ströer Buy Deutsche Bank AG
08:36 Ströer Market-Perform Bernstein Research
08:06 Ströer Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
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