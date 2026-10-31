Ströer Aktie
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Marktkap. 2,11 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Außenwerbung habe sich als der widerstandsfähigste Markt für Massenwerbung erwiesen in zwei Jahrzehnten digitaler Fortentwicklung, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Digitale Außenwerbung wachse weitaus stärker als die klassische und dürfte den gut positionierten Werbespezialisten Auftrieb geben./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
38,24 €
|Abst. Kursziel*:
1,99%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
38,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,35%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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