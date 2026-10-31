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AI Analyse

Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

11:01 Uhr
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
38,48 EUR 0,44 EUR 1,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Außenwerbung habe sich als der widerstandsfähigste Markt für Massenwerbung erwiesen in zwei Jahrzehnten digitaler Fortentwicklung, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Digitale Außenwerbung wachse weitaus stärker als die klassische und dürfte den gut positionierten Werbespezialisten Auftrieb geben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Market-Perform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
38,24 €		 Abst. Kursziel*:
1,99%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
38,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,35%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

11:11 Ströer Market-Perform Bernstein Research
11:01 Ströer Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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