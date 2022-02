NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer nach einem Zwischenbericht zum abgelaufenen Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76,80 Euro belassen. Der Außenwerbespezialist gehe nun davon aus, dass beim bereinigten operativen Ergebnis das obere Ende der zuvor angegebenen Prognosespanne erreicht werde, was bereits vom Konsens erwartet werde, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he