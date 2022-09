NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Außenwerbe-Spezialisten. Geringfügig niedrigere Annahmen für die Einnahmen mit Außenwerbung hätten aber nur zu einer marginalen Anpassung des operativen Ergebnisses (Ebitda) geführt./tih/jha/