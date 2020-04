NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer vor Zahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bilanz zum Jahresstart sei kein großes Ereignis, da das Unternehmen bereits Aussagen zur Umsatzentwicklung gemacht habe, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus werde wegen der Pandemie eher auf dem laufenden und dem dritten Quartal liegen. Wegen der allmählichen Lockerung in Deutschland dürfte der April den Tiefpunkt für das Werbegeschäft markieren und Ströers Aktivitäten sollten schnell wieder anziehen./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 07:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.