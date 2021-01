NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Geschäfte mit Außenwerbung dürften im vierten Quartal vom erneuten Corona-Lockdown beeinträchtigt worden sein, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im ersten Quartal 2021 dürfte Ströer noch schwächeln, sich danach aber recht rasch erholen./edh/ag