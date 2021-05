NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Werbekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen soliden Jahresstart und ermutigende Trends im zweiten Quartal./ag/mis