NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Erwartungen seien erfüllt worden./ag/la