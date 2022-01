NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das unerwartet starke Wachstum der Werbeeinnahmen im europäischen Mediensektor dürfte sich 2022 fortsetzen, auch wenn der Markt erneut daran zweifle, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Sektorwerte für das laufende Jahr sind ProSiebenSat.1, Ströer, ITV und WPP./edh/mis