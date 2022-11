NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vom Außenwerbespezialisten für das Gesamtjahr getroffenen Aussagen liefen auf eine Kürzung der bisherigen Ziele hinaus./bek/mis