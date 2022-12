FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker anlässlich einer ersten Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 von 14,75 auf 16,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Ziele des Unternehmens hätten sehr positiv überrascht, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Treiber der konstruktiven Gewinndynamik (Ebit) sei das restrukturierte Zuckergeschäft. Der Experte erhöhte seine Prognosen deutlich, ist aber etwas verhaltener als das Management. Denn in einem höchst unsicheren Umfeld liege das Geschäftsjahr 2023/24 noch in relativer Ferne. Zudem verwies der Fachmann auf eine mutmaßlich vorsichtigere Einschätzung der Ethanolpreis-Entwicklung./la/gl