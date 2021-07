NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Südzucker nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Aussagen des Zuckerproduzenten zur anstehenden Kampagne sorgten für Zuversicht nach schwachen Renditen in der vergangenen Rübenernte, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl