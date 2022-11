NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Südzucker nach einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst John Ennis sieht sich in einer ersten Reaktion am Mittwoch nun eher am unteren Ende der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis. Entsprechend positiv sieht er das Signal, will aber Details des Quartalsberichts am 12. Januar abwarten./ag/ajx