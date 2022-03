NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Suse nach vorgelegten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal sei von gemischten Trends bestimmt gewesen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Er verwies dabei auf den hinter den Erwartungen zurückgebliebenen annualisierten Vertragswert (ACV) im Neugeschäft. Die überdurchschnittliche Umsatzentwicklung jedoch und der unveränderte Ausblick unterstrichen die Wachstumschancen und stützten sein Anlageurteil./ck/men