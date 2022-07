NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suse nach Zahlen und Aussagen zum weiteren Jahresverlauf von 31 auf 28 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Linux-Spezialist habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensprognose berücksichtige aber zunehmend die gesamtwirtschaftliche Lage. Zudem enttäuschten Details der Jahresziele./ck/stw